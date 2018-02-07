Везунчик Маск запустил к Марсу электромобиль с полетным скафандром

7 Февр. 2018 2018-02-07T01:59:10+03:00

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Так редко бывает. Почти не бывает.

Чтобы новая ракета с первого раза взлетела и без сбоев выполнила всю программу секунда в секунду. Тем более – сверхтяжелая, для полета которой нужно было синхронизировать все 27 двигателей трех частей-ракет.

И даже то, что сверхтяж составлен из уже облетанных ракет Falcon 9, инженерную задачу не на много облегчило.

Илон Маск и сам был готов к неудаче.

Но ему повезло.

Красный родстер отправится в путешествие во Вселенной по гелиоцентрической орбите.Фото: скриншот видео

Сейчас Маск - единственный в мире владелец уже совершившей первый полет сверхтяжелой ракеты.

Вопрос – что такое сверхтяжелая ракета и зачем она нужна?

Он, кстати, не такой наивный, как кажется знатокам техники.

Практически все космические аппараты – по крайней мере на околоземную орбиту – сегодня можно вывести тяжелыми ракетами (их грузоподъемность плюс-минут 20 тонн - она, конечно, зависит от орбиты, на которую нужно закинуть аппарат, но не будем углубляться в детали). Современные цифровые технологии и новые материалы позволяют облегчить конструкцию. Во время всех четырех пусков нашей тяжелой ракеты «Протон» в прошлом году на орбиты были выведены аппараты с массой около 6 тонн.

Красная Tesla Илона Маска с манекеном на борту Falcon HeavyФото: скриншот видео

И научные станции, и навигационные аппараты, и спутники дистанционного зондирования Земли вполне обходятся существующим ныне парком ракет среднего и тяжелого классов.

Сверхтяж нужен в общем-то только для вывода на орбиту техники, нужно для пилотируемых полетов – на Луну, к Марсу, к астероидам – или для создания новой обитаемой станции – на околоземной орбите или поблизости от нашего единственного естественного спутника – не важно.

Самая мощная американская ракета Saturn V была разработана для первых лунных экспедиций американцев – она выводила на орбиту к Луне чуть больше 60 тонн – сам корабль с астронавтами, посадочный модуль и запас топлива. Первую орбитальную станцию США Skylab (больше 88 тонн) тоже поднимал Saturn V.

Когда программа была закрыта, Saturn V перестали собирать – слишком дорого.

В СССР первая сверхтяжелая лунная ракета Н1 так и не взлетела – все четыре пуска были аварийными.

Первая и единственная советская сверхтяжелая ракета «Энергия» летала только два раза (но оба успешно!) Она разрабатывалась для выведения на орбиту нашего космического челнока «Буран». Программа была свернута в начале 90-х. Опять же по причине недостатка денег. Две почти готовые ракеты «Энергия» еще долго хранились в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре и погибли, когда в 2002 году на них обрушилась крыша здания.

«Энергия» могла поднимать до 100 тонн грузов!

Маск утверждает, что пуск Falcon Heavy обошелся в 90 миллионов долларов.Фото: REUTERS

На Марс!

О чем я хочу сказать? Полет Falcon Heavy означает начало второй попытки человечества выбраться за пределы околоземной орбиты. Будет ли это соперничество - кто первый долетит на Марс или все-таки космические державы, умерив амбиции, и заглянув в собственные кошельки, рванут к Красной планете (или поначалу на Луну) вместе – это будет понятно в ближайшие годы.

В чем есть сомнения? Маск утверждает, что пуск Falcon Heavy обошелся в 90 миллионов долларов. А со временем он будет и дешевле за счет использования уже летавших блоков. Сейчас две ракеты-боковушки благополучно сели на предназначенном для посадки поле, а вот попала ли третья – центральная часть – на посадочную платформу, поставленную в океане – на момент, когда я пишу этот текст, еще не понятно.

90 миллионов для сверхтяжа – это очень дешево. Я разговаривал и с российскими, и с американскими специалистами-ракетчиками. Они пожимают плечами – сумма нереальная.

Разрабатываемая в США в кооперации почти всех ведущих космических предприятий страны - Boeing, United Launch Alliance, Orbital ATK, Aerojet Rocketdyne - сверхтяжелая ракета SLS будет стоить около 500 млн долларов (это один пуск). А на ее создание может быть потрачено больше 35 млрд долларов.

Маск умудрился запустить свою ракету раньше и почти в 5 раз дешевле? Фантастика!

На борту ракеты-носителя находится любимая машина главы SpaceX Илона Маска, красный спорткар Tesla Roadster.Фото: REUTERS

А у нас?

В России тоже собираются создавать сверхтяжелую ракету. Она, как Falcon Heavy Маска собирается из ракет Falcon 9, будет собираться из ракет среднего класса «Союз 5». Только маленький пустяк – этой ракеты еще нет.

В ближайшее время ее эскиз ракетно-космическая корпорация «Энергия» представит на научно-техническом совете в Роскосмосе. По предварительным планам, сверхтяжелая ракета – она будет состоять из центральной части и четырех боковушек-«Союзов-5» (по некоторым эскизам – из двух) и сможет поднимать на орбиту до 70 тонн грузов – впервые полетит в 2028 году. То есть через 10 лет. Во что, честно говоря, даже сейчас верится с трудом. Нам сначала бы получить облетанную ракеты «Союз-5».

Маск тоже планировал запустить сверхтяжелую в 2011 году. А вышло в 2018. Но ведь вышло…

На недавнем Общественном совете в Роскосмосе называли затраты на создание сверхтяжа – от 700 млрд рублей от 1,7 триллионов. По курсу на сегодня – от 12 млрд долларов до 29 млрд. долларов. А во сколько на самом деле обойдется такой проект – даже трудно посчитать. Обычно пока он создается, стоимость его вырастает вдвое (если не втрое).

Вопрос: оправданные ли сегодня эти траты? Или же есть смысл выводить части пилотируемого корабля на орбиту несколькими средними ракетами и стыковать их уже над Землей? Специалисты спорят до сих пор. Но решение уже принято.

А пока… Пока поздравим Илона Маска. Он еще на один громадный шаг продвинулся к своей мечте – полету человека на Красную планету.

За рулем первого в мире космического автомобиля сидит манекен в фирменном скафандре компании, рядом с ним лежит книга «Автостопом по галактике», а в салоне играет «Space Oddity».Фото: скриншот видео

КСТАТИ

Перед пуском некоторые посмеивались - в качестве полезной нагрузки Маск решил отправить на ракете электромобиль Tesla Roadster c открытым верхом. А за руль посадить полетный скафандр, разрабатываемый для экипажа пилотируемого корабля Dragon. Мол, хипстерские замашки. Автомобиль красный, яркий…

Но - Маск умелый маркетолог и талантливейший пиарщик - оказался и тут прав. Картинка с орбиты - ярко-красный спорткар с "астронавтом" за рулем, парящий на фоне голубой Земли - запомнится надолго и впечатлит многих.

Особенно если учесть, что в ближайшее время пройдет собрание акционеров Tesla. А дела у автомобильной компании Маска, в отличие от Space X, идут не очень успешно.

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