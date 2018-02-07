Почетный член МОК заявил о настрое организации восстановить ОКР до конца Олимпиады-2018

7 Февр. 2018 2018-02-07T07:38:47+03:00

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Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов назвал сроки восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. По его словам, МОК сохранил желание восстановить ОКР до конца XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

«Безусловно, МОК на это (восстановление ОКР) настроен», - сказал Смирнов, отметив при этом, что в ходе состоявшейся во вторник, 6 февраля, сессии Международного олимпийского комитета было не раз сказано, что «Россия - очень важный партнер и участник олимпийского движения».

«Ни у кого, кроме Ричарда Паунда (бывший глава Всемирного антидопингового агентства), в этом не было сомнений. У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены», - цитирует слова почетного члена МОК ТАСС.

Также Виталий Смирной отметил, что находится в постоянном контакте с главой ОКР Александром Жуковым, который был вынужден пропускать сессию МОК в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполком МОК приостановил членство ОКР в организации. Однако в минувший вторник Международный олимпийский комитет заявил о возможности восстановления Олимпийского комитета России до конца Олимпиады-2018. Как подчеркнул Томас Бах, для этого ОКР нужно выполнить ряд условий.