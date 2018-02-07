2018-02-07T10:29:22+03:00
Политика

Тиллерсон вновь обвинил Россию в намерении "вмешаться" в выборы в США

В Совфеде политику посоветовали "подлечить нервы" и жить " в ладу с совестью"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее американский политик также заявлял, что русские якобы могут "вмешаться" и в мексиканские выборыРанее американский политик также заявлял, что русские якобы могут "вмешаться" и в мексиканские выборыФото: REUTERS
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в очередной раз обвинил Россию в намерении оказать "влияние" на грядущие выборы в Конгрессе. По словам политика, Вашингтон может принять необходимые меры, однако предотвратить возможное "вмешательство" будет трудно.

"Я бы не сказал, что мы достаточно подготовлены, потому что русские также приспосабливаются <...>. Дело в том, что если у них есть намерение вмешаться, то они всегда найдут способ для того, чтобы сделать это", - сказал госсек.

Тиллерсон подчеркнул, что Москва уже сейчас якобы пытается повлиять на исход промежуточных выборов, который пройдет осенью 2018 года, как это было во время президентской избирательной гонке несколько лет назад.

"Мы просто продолжаем говорить России: Слушай, ты думаешь, мы не видим, что ты делаешь. Мы видим, и вы должны остановиться. Если вы этого не сделаете, то последствия неизбежны", - заявил американец в интервью Fox News.

Между тем, всего несколько дней назад этот же политик запугивал мексиканцев, уверяя, что "страшные русские" якобы захотят вмешаться и в их выборы.

В Совете Федерации РФ в ответ на такие заявления посоветовали Тиллесону "подлечить нервы" и начать "жить в ладу с совестью", передает телеканал RT.

"Американскому истеблишменту так понравилась антироссийская истерия, что они никак не могут остановиться. Господин Тиллерсон человек достаточно умный, но он член политического вашингтонского клана, а "с волками жить, по-волчьи выть", - сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, подчеркнув, что в США гораздо "спокойней выдавать себя за русофоба".

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