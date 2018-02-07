Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться

7 Февр. 2018 2018-02-07T12:41:14+03:00

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Озоновый слой над мегаполисами становится все тоньше. В России наиболее острая ситуация в средней полосе. В то же время международный протокол об охране озонового слоя, подписанный в 1985 году, все же дает плоды. Как сообщал ранее сайт kp.ru, над Антарктидой «озоновые дыры» затягиваются.

«Те снижения в уровне озона, которые мы зафиксировали, заметно менее выражены, чем то, что наши предшественники наблюдали до принятия Монреальского протокола», - цитирует телеканал «360» Томаса Петера из Федерального политехнического института Швейцарии в Цюрихе.

В 1985 году химики обнаружили, что фреоны и другие галогеновые соединения разрушают озоновый слой. В некоторых районах южного полюса появились места без озона, из-за чего ультрафиолет беспрепятственно доходил до земли.

После этого состоялись международные переговоры, в ходе которых стороны подписали Монреальский протокол. Он обязывал прекратить вредные для озонового слоя вещества.