Ведущего программы «Решала» избили в Москве
В среду, 7 февраля, стало известно о нападении на ведущего программы «Решала» на канале «Че» Владислава Чижова.
Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении сайта kp.ru, сначала неизвестные подрезали автомобиль журналиста и спровоцировали таким образом дорожный конфликт. Когда же ведущий остановился, чтобы обсудить произошедшее с совершившим резкий маневр водителем, его вытащили из машины и жестоко избили.
Нападавшие повалили сотрудника канала «Че» на землю и несколько раз ударили его. Но на этом они не остановились: все закончилось тем, что один из преступников подошел к машине своей жертвы и разбил лобовое стекло.
Ведущего программы «Решала» избили в Москве.
Отметим, это далеко не первое нападение на работников СМИ. К примеру, в августе прошлого года корреспондента НТВ избил дебошир-рецидивист по кличке Колобок Ярославкин. Хулиган атаковал Никиту Развозжаева, который в тот момент в прямом эфире рассказывал о праздновании Дня ВДВ. Он вошел в кадр, ругаясь матом, после чего ударил репортера кулаком в челюсть.