7 Февр. 2018 2018-02-07T13:16:02+03:00

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В среду, 7 февраля, стало известно о нападении на ведущего программы «Решала» на канале «Че» Владислава Чижова.

Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении сайта kp.ru, сначала неизвестные подрезали автомобиль журналиста и спровоцировали таким образом дорожный конфликт. Когда же ведущий остановился, чтобы обсудить произошедшее с совершившим резкий маневр водителем, его вытащили из машины и жестоко избили.

Нападавшие повалили сотрудника канала «Че» на землю и несколько раз ударили его. Но на этом они не остановились: все закончилось тем, что один из преступников подошел к машине своей жертвы и разбил лобовое стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638499" frameborder="0"></iframe> Ведущего программы «Решала» избили в Москве.

Отметим, это далеко не первое нападение на работников СМИ. К примеру, в августе прошлого года корреспондента НТВ избил дебошир-рецидивист по кличке Колобок Ярославкин. Хулиган атаковал Никиту Развозжаева, который в тот момент в прямом эфире рассказывал о праздновании Дня ВДВ. Он вошел в кадр, ругаясь матом, после чего ударил репортера кулаком в челюсть.