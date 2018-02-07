2018-02-07T13:16:02+03:00
Общество

Ведущего программы «Решала» избили в Москве

Неизвестные спровоцировали дорожный конфликт, после чего вытащили Владислава Чижова из машины [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ведущего программы «Решала» избили в МосквеВедущего программы «Решала» избили в МосквеФото: кадр с видео
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В среду, 7 февраля, стало известно о нападении на ведущего программы «Решала» на канале «Че» Владислава Чижова.

Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении сайта kp.ru, сначала неизвестные подрезали автомобиль журналиста и спровоцировали таким образом дорожный конфликт. Когда же ведущий остановился, чтобы обсудить произошедшее с совершившим резкий маневр водителем, его вытащили из машины и жестоко избили.

Нападавшие повалили сотрудника канала «Че» на землю и несколько раз ударили его. Но на этом они не остановились: все закончилось тем, что один из преступников подошел к машине своей жертвы и разбил лобовое стекло.

Ведущего программы «Решала» избили в Москве.

Отметим, это далеко не первое нападение на работников СМИ. К примеру, в августе прошлого года корреспондента НТВ избил дебошир-рецидивист по кличке Колобок Ярославкин. Хулиган атаковал Никиту Развозжаева, который в тот момент в прямом эфире рассказывал о праздновании Дня ВДВ. Он вошел в кадр, ругаясь матом, после чего ударил репортера кулаком в челюсть.

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