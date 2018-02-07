Лавров рассказал об аллергии Запада на успехи России на внутреннем и внешнем фронтах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об аллергии западных стран на успехи России на внутреннем и внешнем фронтах.
"В нынешних условиях, в контексте смены эпох, (перехода) эпохи доминирования исторического Запада в эпоху многополярную, у многих наших западных и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешнем", - сказал Лавров, выступая с мастер-классом для финалистов конкурса "Лидеры России".
Он отметил, что США особенно болезненно воспринимают то, что "после многих столетий доминирования в мировой жизни, приходится видеть, как уже не получается решать все проблемы и диктовать всем свою волю".
По словам министра, становление многоцентричного мира будет идти постепенно.
"Это сопротивление, которое он встречает, тоже будет продолжаться, причем с использованием нелегитимных методов, таких как задействование фактора силы в обход устава ООН", - добавил Лавров, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, Лавров заявил об отсутствии прогресса в направлении по налаживанию отношений России с США.