2018-02-07T17:27:01+03:00
Политика

Лавров рассказал об аллергии Запада на успехи России на внутреннем и внешнем фронтах

По словам главы МИД РФ, особенно болезненно США воспринимают то, что у них уже не получается диктовать всем свою волю
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об аллергии западных стран на успехи России на внутреннем и внешнем фронтах.

"В нынешних условиях, в контексте смены эпох, (перехода) эпохи доминирования исторического Запада в эпоху многополярную, у многих наших западных и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешнем", - сказал Лавров, выступая с мастер-классом для финалистов конкурса "Лидеры России".

Он отметил, что США особенно болезненно воспринимают то, что "после многих столетий доминирования в мировой жизни, приходится видеть, как уже не получается решать все проблемы и диктовать всем свою волю".

По словам министра, становление многоцентричного мира будет идти постепенно.

"Это сопротивление, которое он встречает, тоже будет продолжаться, причем с использованием нелегитимных методов, таких как задействование фактора силы в обход устава ООН", - добавил Лавров, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Лавров заявил об отсутствии прогресса в направлении по налаживанию отношений России с США.

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