2018-02-07T18:41:31+03:00
Политика

Госдума приняла закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта не по месту прописки

Срок выдачи заграничного паспорта в таком случае сокращен с четырех до трех месяцев
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума сократила срок выдачи загранпаспорта не по пропискеГосдума сократила срок выдачи загранпаспорта не по пропискеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 7 февраля, депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта не по месту прописки.

В настоящее время при подаче заявления о выдаче паспорта по месту пребывания, а не прописки, срок оформления заграничного паспорта не должен превышать четыре месяца с даты подачи заявления. Теперь же этот срок будет уменьшен до трех месяцев, что соответствует сроку выдачи загранпаспорта человеку, допущенному к государственной тайне. Сокращение сроки выдачи коснется как заграничных паспортов с электронным чипом, так и без него.

Срок оформления загранпаспортов по месту постоянной прописки остается прежним и составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, допущенному к гостайне, в настоящее время не превышает три месяца. Срок оформления паспорта дипломатическим представительством или консульским учреждением России сейчас также не превышает три месяца.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий вернуть летнее время.

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