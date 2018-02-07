Госдума приняла закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта не по месту прописки
В среду, 7 февраля, депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта не по месту прописки.
В настоящее время при подаче заявления о выдаче паспорта по месту пребывания, а не прописки, срок оформления заграничного паспорта не должен превышать четыре месяца с даты подачи заявления. Теперь же этот срок будет уменьшен до трех месяцев, что соответствует сроку выдачи загранпаспорта человеку, допущенному к государственной тайне. Сокращение сроки выдачи коснется как заграничных паспортов с электронным чипом, так и без него.
Срок оформления загранпаспортов по месту постоянной прописки остается прежним и составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, допущенному к гостайне, в настоящее время не превышает три месяца. Срок оформления паспорта дипломатическим представительством или консульским учреждением России сейчас также не превышает три месяца.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий вернуть летнее время.