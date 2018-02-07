Счетная палата Украины рассказала о кризисе в экономике страны

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:06:11+03:00

Pа последние четыре года среднемесячная зарплата украинцев сократилась с 450 до 270 долларов. Фото: REUTERS

По уровню ВВП на душу населения в 2016 году незалежная заняла 131 место из 186

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Секретарь Счетной палаты Украины Анатолий Юхимчук рассказал на страницах парламентской газеты о бедственном положении в экономике страны. По его словам, за последние четыре года среднемесячная зарплата украинцев сократилась с 450 до 270 долларов.

Как пишет Юхимчук, на Украине замедлился прирост населения. По этому показателю Украина заняла 222 место из 226, а по уровню ВВП на душу населения в 2016 году - 131 из 186. По данным МВФ, Россия в этом списке находится на 67 месте.

С 2012 по 2016 годы в стране закрылось 58 000 предприятий, производство хлеба упало с 2000 года в 2,3 раза, с 2,64 миллионов тонн до 1,6 миллиона тонн. Госдолг Украины 1 декабря 2017 года составил 76,3 миллиардов долларов - почти 80% ВВП.

«Это ярко отображает перед международным сообществом реальный уровень независимости страны», - цитирует ФАН Юхимчука.

Как расказывал сайт kp.ru, в конце января 2018 года суд в Лондоне завершил слушание дела о взыскании с Украины долга в пользу России. В марте 2017 года незалежную обязали выплатить РФ три миллиарда долларов, но проигравшая сторона подала аппелляцию. Теперь судьям предстоит ознакомиться с письменными аргументами сторон.