2018-02-08T01:35:41+03:00
Политика

На молитвенный завтрак с Трампом придут 50 россиян

На мероприятие приглашены более 3,8 тысяч человек из 130 стран без учета вероисповедания
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На национальный молитвенный завтрак с президентом США в Вашингтоне прибудут более 50 граждан России. Об этом сообщил представитель некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation Ларри Росс.

"В нынешнем году Национальный молитвенный завтрак посетят более 3,8 тысяч человек, представляющих 130 стран и территорий. Примерно 55 из них прибывают из России", - сказал он телекомпании CNN.

По словам Росса, среди приглашенных россиян – 35 молодых профессионалов - докторов, юристов и лидеров бизнеса. Он также отметил, что участники приглашались на мероприятие без учета их положения или вероисповедания.

Ранее стало известно, что баллотирующаяся в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак также примет участие в молитвенном завтраке с Трампом.

Председатели трех комитетов Госдумы - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по образованию - Анатолий Аксаков, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов также должны были лететь на завтрак с Трампом, но после публикации "кремлевского доклада" – отказались.

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