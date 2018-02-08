Собчак заявила, что сама может дать полезный совет Трампу

8 Февр. 2018 2018-02-08T02:40:58+03:00

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Кандидату в президенты России Ксеним Собчак не нужны советы от главы США Дональда Трампа. Об этом телеведущая заявила, находясь в Вашингтоне.

Журналист портала TMZ спросил, попросила бы она совет у главы Белого дома, если б ей посчастливилось встретиться с ним лично.

"Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", - ответила кандидат от партии "Гражданская инициатива".

Кроме того, она настоятельно попросила американскую прессу прекратить называть ее "русской Пэрис Хилтон", поскольку уже дано занимается серьезной журналистикой.

"Я больше десяти лет работаю политическим журналистом в России. Я не знаю, кто придумал сравнивать с Пэрис Хилтон, но это не имеет никакого отношения ко мне. Я думаю, что прессе здесь следует быть более внимательной к своим словам", - добавила она.

Собчак подчеркнула, что в России ее знают по репортажам "о многих важных сферах российской жизни".

Отметим, что Ксения в 2006 году озвучила Пэрис Хилтон в фильме "Блондинка в шоколаде".

Как сообщал сайт kp.ru, Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России. При этом телеведущая уверена, что на выборах победит действующий глава государства Владимир Путин.