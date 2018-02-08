2018-02-08T08:47:55+03:00
Общество

Судей хотят освободить от объяснения своих решений

Верховный суд предлагает упростить форму судопроизводства и сократить список дел, по которым выносят мотивированные судебные решения
Юлия ДИВЕЕВА
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Судей могут освободить от обязанности обосновывать свои вердиктыСудей могут освободить от обязанности обосновывать свои вердикты
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Масштабную реформу процессуального законодательства предлагает провести Верховный суд (ВС) РФ. В Госдуму поступил законопроект, который предполагает развитие упрощенной формы судопроизводства, сокращение дел, по которым составляются мотивированные судебные решения.

Кроме того, ВС предлагает расширить институты профессионального представительства и досудебного (внесудебного) урегулирования споров. Документ размещен в среду в базе данных Нижней палаты парламента, пишет Интерфакс.

В пояснительной записке сказано, что развитие упрощенной формы судопроизводства прежде всего означает расширение сферы его применения. Законопроект предлагает вдвое повысить порог исковых требований, рассматриваемых в таком порядке. В арбитражном процессе по упрощенной схеме должны рассматриваться иски юридических лиц, не превышающие один миллион рублей (ранее 500 тысяч рублей).

Известно, что в правительстве РФ считают эти предложения спорными, а обоснования для такой реформы недостаточными.

Как писала «Комсомольская правда» президент страны Владимир Путин, поздравляя судей Верховного суда с 95-летием реформирования судебной системы, отметил, что судебная реформа остается главной темой повестки в последние несколько лет. Однако глава государства считает, что «все решения в этой тонкой и важной для государства сфере должны приниматься без спешки и не иметь обратной силы».

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