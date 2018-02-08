США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по сирийской армии

8 Февр. 2018 2018-02-08T08:49:06+03:00

По некоторым данным, американские военные пока точно не знают, кто именно входил в состав группы, якобы напавшей на штаб вооруженной оппозиции САР

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Как пишут зарубежные СМИ, в настоящее время США выясняют, не было ли россиян в составе проправительственных сил в Сирии, которые в среду, 7 февраля, подверглись удару возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.

Дело в том, что американские военные пока точно не знают, кто именно входил в состав группы, якобы напавшей на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС), которые, как известно, пользуются поддержкой Вашингтона. Поэтому, по данным CNN, Пентагон и решил провести проверку с тем, чтобы установить, были ли в этой группе граждане РФ. Между тем, по информации телеканала, «пока нет прямых доказательств, что россияне обстреливали объект СДС, где находятся американские советники».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по проправительственным силам в Сирии. В Вашингтоне заявили, что удар по вооруженным силам Дамаска стал ответом на «неспровоцированное нападение на штаб СДС».