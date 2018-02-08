2018-02-08T12:30:25+03:00
В мире

Сейм Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения

В знак протеста к зданию парламента вышли более ста возмущенных граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дальнейшее решение по документу будет принято в профильном комитете СеймаДальнейшее решение по документу будет принято в профильном комитете СеймаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 8 февраля, Сейм Латвии проголосовал за принятие поправок к законам об образовании, которые предусматривают поэтапный переход всех учебный заведений страны на латышский язык. Так, нововведение одобрили 66 депутатов, еще 21 - высказался против.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в профильную комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Окончательное же его утверждение пройдет в парламенте.

Между тем, по данным телеканала LTV.LV, в настоящий момент у здания Сейма проходит протестная акция. Более ста человек вышли на улицу, чтобы высказаться против принятия поправок. Организаторы акции обещают, что в случае, если мнение митингующих не будет учтено правительством, то они устроят новые более масштабные протесты.

Напомним, что, согласно тексту законопроекта, поэтапный переход образовательных учреждений на обучение на латышском языке должно начаться уже в сентябре 2019-го и завершиться к 2021—2022 учебному году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 40% населения двухмиллионной Латвии является русскоговорящим, а это около 800 тысяч человек.

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