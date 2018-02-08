2018-02-08T14:34:23+03:00
В мире

Житель Таиланда покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета

Джиравут Понгфан выиграл почти 1 миллион фунтов
Алексей КАРЕЛИН
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Ранее во Флориде 20-летний Шейн Мисслер выиграл в лотерею $451 миллионов.Ранее во Флориде 20-летний Шейн Мисслер выиграл в лотерею $451 миллионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гражданин Таиланда Джиравут Понгфан покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета. Таец выиграл в 951 245 фунтов, которые теперь, похоже, не достанутся никому.

Понгфан купил семь билетов с похожими номерами. Узнав о выигрыше, таец пригласил к себе родственников и друзей, чтобы отпраздновать счастливый случай. Однако потом обнаружил, что билеты пропали.

Понгфан впал в депрессию, перестал появляться на работе и, в конце концов, сломался — 31 января совершил самоубийство. Рядом с Понгфаном нашли записку. В ней таец написал: «Мне очень жаль. Пожалуйста, не угрожайте моей семье. Я на самом деле выиграл в лотерею», - цитирует текст издание Mirror.

Как сообщал сайт kp.ru, во Флориде 20-летний Шейн Мисслер выиграл в лотерею $451 миллионов. Согласно правилам игры, деньги дожны были выплачивать порциями в течение 30 лет, но американец захотел получить все сразу. По этой причине сумму снизили до $282,8 миллионов.

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