Трамп назвал США лучом света для других стран
Президент США Дональд Трамп назвал свою стран лучом света для других наций. Он рассказал о необходимости стремиться к справедливости и призвал к созданию мира, в котором будет большое спокойствия.
«Пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — сказал Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке, передает USA Today.
Как сообщал сайт kp.ru, председатели трех комитетов Госдумы отказались от участия в «молитвенном завтраке» в США, куда их пригласили конгрессмен. Российские депутаты сочли визит неправильным после обнародования «кремлевского доклада».
Ранее Трамп, выступая перед конгрессом с речью «О положении страны», заявил, что США делают для мира больше, чем любое другое государство.