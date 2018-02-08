Трамп назвал США лучом света для других стран

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп назвал свою стран лучом света для других наций. Он рассказал о необходимости стремиться к справедливости и призвал к созданию мира, в котором будет большое спокойствия.

«Пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — сказал Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке, передает USA Today.

Как сообщал сайт kp.ru, председатели трех комитетов Госдумы отказались от участия в «молитвенном завтраке» в США, куда их пригласили конгрессмен. Российские депутаты сочли визит неправильным после обнародования «кремлевского доклада».

Ранее Трамп, выступая перед конгрессом с речью «О положении страны», заявил, что США делают для мира больше, чем любое другое государство.