2018-02-08T20:54:46+03:00
В мире

Трамп назвал США лучом света для других стран

Президент США выступил на Национальном молитвенном завтраке
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтракеПрезидент США Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтракеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал свою стран лучом света для других наций. Он рассказал о необходимости стремиться к справедливости и призвал к созданию мира, в котором будет большое спокойствия.

«Пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — сказал Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке, передает USA Today.

Как сообщал сайт kp.ru, председатели трех комитетов Госдумы отказались от участия в «молитвенном завтраке» в США, куда их пригласили конгрессмен. Российские депутаты сочли визит неправильным после обнародования «кремлевского доклада».

Ранее Трамп, выступая перед конгрессом с речью «О положении страны», заявил, что США делают для мира больше, чем любое другое государство.

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