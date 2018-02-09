Президент ВАДА: "Решение CAS по россиянам - очень хорошее, оно успокоит спортсменов"

9 Февр. 2018 2018-02-09T07:16:13+03:00

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Всемирное антидопинговое агентство не осталось в стороне от главного спортивного события 9 февраля. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И выпустил специальное заявление, в котором отражена точка зрения агентства:

- Это решение очень хорошо для ВАДА, оно поможет всем спортсменам и людям, которые занимаются чистым спортом, верить в честность Игр. Ну а тот факт, что решение было принято перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане позволит успокоить спортсменов, которые там принимают участие. Поскольку на Олимпиаде выступят только те российские спортсмены, которые соблюдают строгие антидопинговые критерии, - приводятся слова президента ВАДА Крейга Риди в официальном заявлении агентства.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В составе сборной России примут участие 168 спортсменов.