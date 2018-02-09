2018-02-09T07:16:13+03:00
Спорт

Президент ВАДА: "Решение CAS по россиянам - очень хорошее, оно успокоит спортсменов"

Крейг Риди прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда, который отклонил 47 апелляций россиян
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments95
Президент ВАДА Крейг Риди.Президент ВАДА Крейг Риди.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Всемирное антидопинговое агентство не осталось в стороне от главного спортивного события 9 февраля. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И выпустил специальное заявление, в котором отражена точка зрения агентства:

- Это решение очень хорошо для ВАДА, оно поможет всем спортсменам и людям, которые занимаются чистым спортом, верить в честность Игр. Ну а тот факт, что решение было принято перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане позволит успокоить спортсменов, которые там принимают участие. Поскольку на Олимпиаде выступят только те российские спортсмены, которые соблюдают строгие антидопинговые критерии, - приводятся слова президента ВАДА Крейга Риди в официальном заявлении агентства.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В составе сборной России примут участие 168 спортсменов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар