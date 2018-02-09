СМИ: В Белом доме призвали госучреждения готовиться к очередному шатдауну

9 Февр. 2018 2018-02-09T08:45:53+03:00

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Американским госучреждениям следует готовиться к очередному вынужденному закрытию, так как в пятницу истекает срок действия временной резолюции о финансировании правительства США. Об этом сообщил представитель административно-бюджетного управления Белого дома Джон Цвартацки.

Он напомнил, что срок действия резолюции, принятой 22 января, истекает в полночь 9 февраля (8:00 пятницы мск). До этого времени Конгресс должен согласовать новый законопроект о продлении финансирования госучреждений. При этом парламентарии продолжают активные дискуссии относительно американского бюджета, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Министерствам сейчас настоятельно предлагается пересмотреть (свои планы) и готовиться к закрытию после полуночи 9 февраля (по местному времени)», - пояснил Цвартацки в интервью изданию.

При этом газета отмечает, что долгая приостановка работы американским ведомствам не грозит. Несмотря на разногласия, обе партии — и Демократическая, и Республиканская — понимают необходимость законопроекта о временном финансировании правительства и согласуют его без особых проблем.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», в последний раз госучреждения США столкнулись с шатдауном 20 января, так как конгрессмены не смогли вовремя продлить финансирование. На данный момент временный бюджет обеспечивают работу правительства до тех пор, пока не будет согласован долгосрочный законопроект на 2018 и 2019 годы.