2018-02-09T09:20:57+03:00
Общество

В Таиланде по запросу США задержан россиянин

Американцы подозревают 31-летнего Сергея Медведева в кибермошенничестве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гражданин РФ якобы продавал через интернет нелегальные товары и получал за это биткоиныГражданин РФ якобы продавал через интернет нелегальные товары и получал за это биткоиныФото: REUTERS
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В Таиланде по запросу США задержан 31-летний россиянин Сергей Медведев, который подозревается в кибермошенничестве.

Уточняется, что мужчина был взят под стражу еще 2 февраля в Бангкоке. Сведения о нем местный полицейский отдел по борьбе с преступностью получил от американского ФБР.

Так, по данным бюро расследований, Медведев якобы причастен к ранее заблокированной международной хакерской сети, девизом которой являлось "In Fraud We Trust" ("Мы верим в мошенничество"). Американские следователи уверяют, что эта площадка занималась онлайн-торговлей оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами.

Примечательно, что, как сообщает газета Bangkok Post, в качестве валюты во время сделок россиянин использовал биткойны. На его счетах якобы было обнаружено около 3,1 млн долларов в криптовалюте.

Между тем, буквально вчера, в четверг, представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от США прекратить "охоту" на россиян в третьих странах, сообщает сайт kp.ru.

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