2018-02-08T17:07:50+03:00
Политика

МИД РФ потребовал от США прекратить охоту на россиян в третьих странах

В прошлом году наблюдался настоящий "всплеск" подобных случаев, когда с подачи американцев были задержаны 11 наших граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Вашингтоне пока никак не реагируют на требования МИД РоссииВ Вашингтоне пока никак не реагируют на требования МИД РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство иностранных дел РФ потребовало от США прекратить "неприемлемую практику охоты на российских граждан" в третьих странах. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"К сожалению, число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причем на 2017 год пришелся по-настоящему всплеск — было 11 случаев", - сказала дипломат на брифинге.

Она призвала россиян помнить, что опасность абсолютно реальна, и учитывать это при поездках в другие страны. По словам Захаровой, известно много случаев, когда граждан РФ подвергали угрозам или специально "выманивали за границу" под различными предлогами, чтобы потом арестовать и вывезти в США.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД, несмотря на все требования российского ведомства, Вашингтон пока не проявляет никакой готовности делать шаги навстречу.

Напомним, ранее из Испании в США экстрадировали программиста Петра Левашова, которого американцы обвиняют в кибермошенничестве. Россиянин не раз отрицал свою вину и требовал судить его на родине, сообщает сайт kp.ru.

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