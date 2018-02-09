2018-02-09T09:30:34+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал»

Кроме того, регулятор прекратил деятельность трех страховых компаний
Денис СУХОВ
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал»ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что в деятельности кредитной организации были обнаружены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, нарушались требования актов против финансирования терроризма в части достоверности сведений, предоставлявшихся банком в уполномоченные органы.

Также в ФПК были установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций. По величине активов на 1 января этого года банк занимал 297-е место в РФ.

Кроме того, Центробанк отозвал лицензии у страховых компании «АСКО» и Русско-английского страхового брокера в связи с нарушениями законодательства, которые не были исправлены в установленный срок.

В связи с добровольным отказом от осуществления деятельности была отозвана лицензия у страховой компании «Инвест-полис».

Ранее в Центробанке рассказали «Комсомольской правде» о том, как выбрать надежный банки и распознать проблемный.

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