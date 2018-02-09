2018-02-09T09:44:40+03:00
Спорт

Мутко расстроило решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду-2018

Вице-премьер РФ подчеркнул, что на время Игр пришло перемирие, но в будущем "никто так это не оставит"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Виталий МуткоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Вице-премьера РФ Виталия Мутко расстроило решение Спортивного арбитражного суда о недопуске российских атлетов до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Политик подчеркнул, что сейчас необходимо поддерживать нашу команду и спортсменов, которые все же смогли поехать на соревнования, а "все время вымаливать приглашения - за рамками разумного".

"Изучим возможные шаги, никто так это не оставит. Сейчас начались Игры, идет "олимпийское перемирие". Решение CAS предсказуемое и понятное, поскольку они рассматривали вопрос - не нарушена ли процедура приглашения на Игры, но огорчительное", - сказал Мутко.

По его словам, на фоне предыдущего давления, оказанного в связи с оправданием 15 наших атлетов, суду было сложно выносить решения, поскольку допуск остальных россиян на ОИ-2018 стал бы настоящим шоком.

Между тем, теперь спортсменам в целом ряде видов спорта будет просто не с кем соревноваться, ведь недопуск граждан РФ значительно "понизил конкурентную среду"

А основной причиной этого, по мнению Мутко, стала процедура Международного олимпийского комитета по приглашению спортсменов, которую тот назвал "непрозрачной и противоречивой", создающей иллюзию "частной вечеринки".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в день открытия Олимпиады в Южной Корее CAS отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. В результате на ОИ-2018 выступят лишь168 наших спортсменов.

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