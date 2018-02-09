Пожар вспыхнул в общежитии политеха на северо-востоке Москвы

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:50:10+03:00

В результате из здания пришлось эвакуировать почти тысячу человек

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В пятницу, 9 февраля, в общежитии Московского политехнического университета на северо-востоке столицы вспыхнул пожар. Возгорание было небольшим, однако из здания пришлось эвакуировать 960 человек. Такое заявление сделали в экстренных службах города.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Бориса Галушкина в доме №9. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Пожар удалось полностью потушить.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняют, передает ТАСС.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг пожар произошел также в подмосковных Мытищах. Возгорание было зафиксировано в одном из частных домов на улице Карла Маркса. В результате спасатели обнаружили внутри здания три трупа. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.