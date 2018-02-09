Строительство «Северного потока — 2» планируют начать в 2018 году
Компания Nord Stream 2 AG планирует получить все разрешения и начать строительство «Северного потока — 2» в 2018 году. Об этом сообщил руководитель компании Маттиас Варниг.
«Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», - сказал Варниг в интервью немецкому изданию Die Welt.
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG напомнил, что разрешения на строительство еще не выдал ряд стран, среди которых Дания. Она может наложить вето на реализацию проекта. Удачно завершились переговоры с Германией, Швецией, в ближайшие месяцы закончатся с Финляндией.
Главным тормозом проекта, по словам Варнига, является его «излишняя политизированность». В Вашингтоне «едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но все внимание сфокусировано на угрозе со стороны России», говорит директор Nord Stream 2 AG.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в рамках проекта «Северный поток-2» планируют построить две ветки газопровода на экспорт в Европу. Пропускная способность труб составит 55 млрд кубометров газа в год.