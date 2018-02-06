Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:22:59+03:00

Министры подчеркнули, что заявка на строительство газопровода должна рассматриваться по законам, действовавшим на момент ее подачи

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном реализацию проект газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

В частности, речь шла о заявке России на прокладку газопровода в территориальных водах Дании.

«Подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании, и в целом в Евросоюзе на момент подачи этого обращения», - заявил Лавров по итогам переговоров.

Российская сторона подала Дании заявку в апреле 2017 года, напомнил министр.

Проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток экспортного газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Ожидается, что новый газопровод повысит надежность поставок топлива европейским потребителям, однако проект наталкивается на серьезную оппозицию со стороны властей ЕС, ряда стран восточной Европы и США.