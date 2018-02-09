Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане прошли российские спортсмены. Сборная России, которая выступает на этой Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты России" (ОАР), вышла на парад атлетов под номером 55. Флаг несла девушка-волонтер.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 9 февраля, проходит церемония открытия Олимпиады 2018. На мероприятии в основу порядка выхода команды будет положен корейский алфавит. Поэтому сборной России, команде ОАР, достался номер 55. Перед нами прошла Австрия, а позади - Узбекистан.
Знаменосца из состава сборных России по разным видом спорта на церемонии Открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане не будет.
Олимпийский флаг перед российскими спортсменами несла девушка-волонтерФото: скриншот видео
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