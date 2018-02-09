2018-02-09T15:26:32+03:00
Спорт

Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Флаг Олимпийского движения несла девушка волонтер
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
На церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане Олимпийские атлеты России прошли под номером 55На церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане Олимпийские атлеты России прошли под номером 55Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане прошли российские спортсмены. Сборная России, которая выступает на этой Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты России" (ОАР), вышла на парад атлетов под номером 55. Флаг несла девушка-волонтер.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 9 февраля, проходит церемония открытия Олимпиады 2018. На мероприятии в основу порядка выхода команды будет положен корейский алфавит. Поэтому сборной России, команде ОАР, достался номер 55. Перед нами прошла Австрия, а позади - Узбекистан.

Знаменосца из состава сборных России по разным видом спорта на церемонии Открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане не будет.

Олимпийский флаг перед российскими спортсменами несла девушка-волонтер Фото: скриншот видео

Олимпийский флаг перед российскими спортсменами несла девушка-волонтерФото: скриншот видео

Следите за онлайн-трансляцией церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар