2018-02-09T21:10:34+03:00
Политика

Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца

При этом дипломат рассказал, что ему очень нравится в российской столице
Екатерина БОЛГОВА
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Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
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Американский посол в России Джон Хантсман поделился своими впечатлениями о Москве. По его словам, ему очень нравится российская столица, только не хватает ежедневного солнца и возможности прогуляться одному.

«Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США», - рассказал Хантсман.

Он отметил, что скучает по виду на горы в своем родном штате Юта.

«Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России это очень важный опыт», — добавил Хантсман, слова которого приводятся в официальном микроблоге посольства США в Twitter.

Кроме того, американский дипломат заявил, что ему важно познакомиться с российской культурой и попросил подписчиков порекомендовать любимые места, рестораны, кофейни, достопримечательности в разных городах.

Напомним, ранее в интервью сайту kp.ru Хантсман заявил, что только вместе Россия и США смогут решить проблемы Сирии и Украины.

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