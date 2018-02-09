Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
Американский посол в России Джон Хантсман поделился своими впечатлениями о Москве. По его словам, ему очень нравится российская столица, только не хватает ежедневного солнца и возможности прогуляться одному.
«Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США», - рассказал Хантсман.
Он отметил, что скучает по виду на горы в своем родном штате Юта.
«Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России это очень важный опыт», — добавил Хантсман, слова которого приводятся в официальном микроблоге посольства США в Twitter.
Кроме того, американский дипломат заявил, что ему важно познакомиться с российской культурой и попросил подписчиков порекомендовать любимые места, рестораны, кофейни, достопримечательности в разных городах.
Напомним, ранее в интервью сайту kp.ru Хантсман заявил, что только вместе Россия и США смогут решить проблемы Сирии и Украины.