2018-02-09T22:54:34+03:00
Политика

Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора

Ранее в республике побывал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
Екатерина БОЛГОВА
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Генпрокурор РФ Юрий ЧайкаГенпрокурор РФ Юрий ЧайкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 9 февраля, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка прибудет в Дагестан. Там он проведет встречу с врио главы республики Владимиром Васильевым, а также представит нового прокурора.

Об этом сообщил пятницу источник в правительстве Дагестана. Накануне в республике побывал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. На оперативном совещании он познакомился с ходом расследования уголовных дел, а также встретился с Васильевым, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 5 февраля было отправлено в отставку правительство Дагестана после задержания врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Их, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова обвиняют в хищении средств из бюджета республики в размере 95 млн рублей. Кроме того, по обвинению в превышении полномочий были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

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