Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:53:02+03:00

Командование ВС САР надеется, что эта победа станет шагом к восстановлению страны

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Вооруженные силы Сирии полностью освободили провинции Алеппо и Хама и зачистили их от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщило командование сирийской армии.

Части вооруженных сил Дамаска освободили большое количество поселений в Хаме, Алеппо и Идлибе, действуя вместе с союзными силами. Отмечается, что правительственные войска уничтожили большинство террористов «Джебхат ан-Нусры» (экстремистская организация, запрещена в РФ)* на юге Алеппо.

Верховное командование армии Сирии выразило уверенность, что победа, достигнутая в этих провинциях, положит конец присутствию там террористической организации ИГ, обеспечит безопасность коммуникаций и восстановит связь с Сирийской пустыней вплоть до иракских границ, передает агентство САНА.

Напомним, два дня назад сайт kp.ru писал, что международная коалиция по борьбе с ИГ возглавляемая США, нанесла удар по частям сирийской армии. в Коалиционном командовании заявили, что это ответ на «неспровоцированное нападение на штаб «Сирийских демократических сил» 7 февраля, где в это время находились американские советники.