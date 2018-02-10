Российские керлингисты обыграли хозяев Олимпиады в дабл-миксте

10 Февр. 2018 2018-02-10T07:24:58+03:00

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Российские керлингисты победили сборную Южной Кореи в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Матч предварительного раунда завершился со счетом 6:5 в экстра-энде.

Нашу страну представляют супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Как сообщал сайт kp.ru, именно эту пару американский спортивный обозреватель счел похожими на шпионов. Их соперниками были Чан Хе Чи и Ли Ки Чон. Это уже четвертая победа наших атлетов на этом турнире.

Александр Крушельницкий во время матча с командой Южной КореиФото: REUTERS

В первый день Брызгалова и Крушельницкий проиграли команде из США(3:9), но затем победили норвежцев (4:3), финнов (7:5) и китайцев (6:5). Теперь, чтобы досрочно выйти в полуфинал им необходимо одержать победу над командой Канады. Матч состоится 10 февраля в 14:05 мск.

Анастасия БрызгаловаФото: REUTERS

Отметим, что российские атлеты делят лидерство в турнирной таблице со сборными командами Канады и Норвегии – у всех по четыре победы и одному поражению. За ними следует Швейцария с тремя победами и Китай (2 – 3). На шестой строчке Южная Корея (2 – 3). США смогли победить пока только россиян, а всем остальным своим соперникам проиграли. Финны пока не одержали ни одной победы.