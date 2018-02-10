2018-02-10T07:24:58+03:00
Спорт

Российские керлингисты обыграли хозяев Олимпиады в дабл-миксте

Это четвертая победа наших атлетов этой дисциплине [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Анастасия Брызгалова поздравляет своего партнера с победойАнастасия Брызгалова поздравляет своего партнера с победойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российские керлингисты победили сборную Южной Кореи в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Матч предварительного раунда завершился со счетом 6:5 в экстра-энде.

Нашу страну представляют супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Как сообщал сайт kp.ru, именно эту пару американский спортивный обозреватель счел похожими на шпионов. Их соперниками были Чан Хе Чи и Ли Ки Чон. Это уже четвертая победа наших атлетов на этом турнире.

Александр Крушельницкий во время матча с командой Южной Кореи Фото: REUTERS

Александр Крушельницкий во время матча с командой Южной КореиФото: REUTERS

В первый день Брызгалова и Крушельницкий проиграли команде из США(3:9), но затем победили норвежцев (4:3), финнов (7:5) и китайцев (6:5). Теперь, чтобы досрочно выйти в полуфинал им необходимо одержать победу над командой Канады. Матч состоится 10 февраля в 14:05 мск.

Анастасия Брызгалова Фото: REUTERS

Анастасия БрызгаловаФото: REUTERS

Отметим, что российские атлеты делят лидерство в турнирной таблице со сборными командами Канады и Норвегии – у всех по четыре победы и одному поражению. За ними следует Швейцария с тремя победами и Китай (2 – 3). На шестой строчке Южная Корея (2 – 3). США смогли победить пока только россиян, а всем остальным своим соперникам проиграли. Финны пока не одержали ни одной победы.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий имеют все шансы досрочно выйти в полуфинал Фото: REUTERS

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий имеют все шансы досрочно выйти в полуфиналФото: REUTERS

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу
МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами
Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове
Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет
Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте
Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане
Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза
Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток
В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»
Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей
Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения
Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35