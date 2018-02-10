2018-02-10T09:22:00+03:00
Политика

Израильские ВВС сбили иранский беспилотник и потеряли истребитель F-16

В военном ведомстве еврейского государства сообщили, что нанесли удар по объектам на территории Сирии
Денис СУХОВ
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Израильские ВВС сбили иранский беспилотник и потеряли истребитель F-16Израильские ВВС сбили иранский беспилотник и потеряли истребитель F-16Фото: EAST NEWS
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Вертолет израильских ВВС сбил в субботу беспилотный летательный аппарат иранского происхождения, который всторгся в воздушное просранство еврейского государства со стороны Сирии.

«Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и проник в Израиль. Аппарат был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата», - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в ответ военно-воздушные силы еврейского государства нанесли удары по «иранским» объектам в Сирии. По данным агентства Рейтер, израильские летчики столкнулись с сильным противодействием ПВО арабской республики и потеряли один истребитель F-16. Оба пилота катапультировались и были госпитализированы в стабильном состоянии.

В армейском коммюнике указывается, что из-за запуска сирийских зенитных ракет на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток проникновения в израильское воздушное пространство и будут решительно пресекать любые попытки нарушения израильского суверенитета», - добавили израильские военные, подчеркнув, что «инцидент на этом не исчерпан».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Израиль периодически наносит удары по военным объектам в Сирии, которые считает иранскими. В Тель-Авиве неоднократно подчеркивали, что не будут мириться с присутствием Тегерана в соседнем государстве.

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