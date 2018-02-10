10 Февр. 2018 2018-02-10T11:08:33+03:00

СМИ: ПВО Сирии отразили еще одну воздушную атаку со стороны Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Израильские ВВС атаковали одну из армейских баз в центральном военном округе Сирии, однако получили отпор и понесли потери. Об этом заявил источник в командовании вооруженных сил арабской республики.

«Наши средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили несколько самолетов противника», - цитирует источник агентство SANA.

Как сообщал сайт «Комсомольской правды», ранее ВВС Израиля успешно перехватили «иранский» беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство еврейского государства со стороны Сирии.

После этого израильские самолеты нанесли удар по пункту управления беспилотниками. Отметим, что АОИ подтверждает потерю только одного истребителя F-16 — самолет был поврежден огнем с земли и разбился, летчики сумели катапультироваться, их госпитализировали в стабильном состоянии.

Также указывалось, что пуски сирийских зенитных ракет стали причиной срабатывания системы воздушной тревоги на Голанских высотах.