Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Власти Израиля закрыли для полетов значительную часть воздушного пространства на севере страны. Соответствующее распоряжение было дано после неудачного налета ВВС еврейского государства на военные объекты в Сирии.
«Всё воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов», - цитирует РИА Новости сообщения управления аэропортов Израиля.
При этом отмечается, что в разгар утренних событий несколько рейсов были задержаны на 15-20 минут.
В настоящее время главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Давида Бен-Гуриона — продолжает работу в нормальном режиме.
Как сообщал ранее сайт «КП», сегодня утром Армия обороны Израиля перехватила «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство со стороны Сирии. После этого военно-воздушные силы еврейского государства атаковали предполагаемый пункт управления аппаратом на территории арабской республики.
Однако израильские самолеты столкнулись с серьезным противодействием сирийских ПВО — по словам очевидцев, были выпущены десятки зенитных ракет.
Один из израильских F-16 получил повреждения и рухнул в районе кибуца Хардуф. Оба летчика, пилотировавшие истребитель, смогли катапультироваться. Они были госпитализированы в стабильном состоянии.