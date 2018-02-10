2018-02-10T12:59:06+03:00
В мире

Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя

Ранее в ходе налета на сирийские военные объекты был сбит F-16 ВВС еврейского государства
Денис СУХОВ
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Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителяИзраиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
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Власти Израиля закрыли для полетов значительную часть воздушного пространства на севере страны. Соответствующее распоряжение было дано после неудачного налета ВВС еврейского государства на военные объекты в Сирии.

«Всё воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов», - цитирует РИА Новости сообщения управления аэропортов Израиля.

При этом отмечается, что в разгар утренних событий несколько рейсов были задержаны на 15-20 минут.

В настоящее время главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Давида Бен-Гуриона — продолжает работу в нормальном режиме.

Как сообщал ранее сайт «КП», сегодня утром Армия обороны Израиля перехватила «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство со стороны Сирии. После этого военно-воздушные силы еврейского государства атаковали предполагаемый пункт управления аппаратом на территории арабской республики.

Однако израильские самолеты столкнулись с серьезным противодействием сирийских ПВО — по словам очевидцев, были выпущены десятки зенитных ракет.

Один из израильских F-16 получил повреждения и рухнул в районе кибуца Хардуф. Оба летчика, пилотировавшие истребитель, смогли катапультироваться. Они были госпитализированы в стабильном состоянии.

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