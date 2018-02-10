2018-02-10T12:10:53+03:00
Происшествия

В сети появилось видео с места падения F-16 ВВС Израиля, сбитого сирийцами

Летчики сумели катапультироваться и были госпитализированы в стабильном состоянии [видео]
Денис СУХОВ
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В сети появились фото с места падения F-16 ВВС Израиля, сбитого сирийцамиВ сети появились фото с места падения F-16 ВВС Израиля, сбитого сирийцамиФото: REUTERS
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В сети появились фото и видео с места крушения истребителя F-16 ВВС Израиля, сбитого во время налета на «иранские» военные объекты в Сирии. По предварительным данным, оба летчика, пилотировавших самолет, сумели катапультироваться и были госпитализированы.

В сети появилось видео с места падения израильского самолета . В сети появилось видео с места падения израильского самолета

На кадрах с места происшествия видно, что истребитель рухнул в чистом поле возле кибуца Хардуф, недалеко от автомобильной дороги на севере Израиля. Очевидцам удалось заснять момент катапультирования летчиков, а также поисково-спасательную операцию с использованием вертолета.

Летчики сумели катапультироваться и были госпитализированы в стабильном состоянии Фото: REUTERS

Летчики сумели катапультироваться и были госпитализированы в стабильном состоянииФото: REUTERS

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, покидая самолет, один из летчиков получил тяжелое ранение, ему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Расследование инцидента продолжается, родственники пострадавшего пилота оповещены о случившемся.

Ранее израильские военные сообщили о перехвате «иранского» беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Сирии. В ответ ВВС еврейского государства нанесли удар по военному объекту на территории арабской республики.

Однако израильские летчики столкнулись с серьезным противодействием: зенитный огонь сирийцев был настолько плотным, что вызвал срабатывание системы воздушной тревоги на Голанских высотах.

Видео катапультирования летчика израильского самолета.Behind The News on Twitter

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