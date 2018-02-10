Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Израильские истребители, участвовавшие в утреннем налете на военные объекты в Сирии, обстреливались ракетами зенитных комплексов С-200 и «Бук» советского и российского производства.
Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конкрикус. Он также уточнил, что зениные батареи принадлежали сирийским правительственным войскам.
Представитель оставил без комментария вопрос журналистов о том, пользовались ли израильтяне каналом экстренной связи с российскими военными, который был установлен в 2015 году для предотвращения инцидентов в сирийском небе.
Напомним, утром в субботу израильские военные уничтожили «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Сирии. Позже ВВС еврейского государства нанесли ответный удар по предполагаемому пункту управления дроном.
Налёту активно противодействовали сирийские ПВО: были выпущены десятки ракет, один из израильских истребителей F-16 получил повреждения и потерпел крушение в районе кибуца Хардуф. Летчики сумели катапультироваться, их госпитализировали в стабильном состоянии.
Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»