2018-02-10T15:36:14+03:00
В мире

Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию

Самолет мог быть поврежден ракетами зенитных комплексов С-200 или «Бук»
Денис СУХОВ
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Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на СириюНазвано оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на СириюФото: REUTERS
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Израильские истребители, участвовавшие в утреннем налете на военные объекты в Сирии, обстреливались ракетами зенитных комплексов С-200 и «Бук» советского и российского производства.

Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конкрикус. Он также уточнил, что зениные батареи принадлежали сирийским правительственным войскам.

Представитель оставил без комментария вопрос журналистов о том, пользовались ли израильтяне каналом экстренной связи с российскими военными, который был установлен в 2015 году для предотвращения инцидентов в сирийском небе.

Напомним, утром в субботу израильские военные уничтожили «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Сирии. Позже ВВС еврейского государства нанесли ответный удар по предполагаемому пункту управления дроном.

Налёту активно противодействовали сирийские ПВО: были выпущены десятки ракет, один из израильских истребителей F-16 получил повреждения и потерпел крушение в районе кибуца Хардуф. Летчики сумели катапультироваться, их госпитализировали в стабильном состоянии.

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