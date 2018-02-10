2018-02-10T16:16:10+03:00
В мире

Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет

Судьба экипажа остается неизвестной [видео]
Денис СУХОВ
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Момент падения вертолета попал на видеоМомент падения вертолета попал на видеоФото: скрин с видео
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Вертолет ВВС Турции был сбит сегодня сирийскими курдами и потерпел крушение в провинции Хатай на юге страны.

Об этом сообщил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле. По его словам, машина участвовала в военной операции «Оливковая ветвь» в курдском кантоне Африн на севере Сирии.

«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции «Оливковая ветвь». Они заплатят за это сполна», - цитирует Эрдогана издание Hurriyet.

Премьер-министр Турции в свою очередь заявил, что пилот и оператор вооружения погибли.

По данным местных СМИ, речь идет о легком ударном вертолете Т129 АТАК. Курдские вооруженные формирования подтвердили свою причастность к уничтожению машины.

Как сообщал ранее сайт «КП», с 20 января Турция проводит в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдского ополчения, которые Анкара считает террористическим организациями. Также на стороне Турции в боевых действиях принимают участия группировки из состава «Свободной сирийской армии».

По данным турецкого оборонного ведомства, за время операции в Африне был уничтожен 1141 «террорист».

Курды сбили турецкий военный вертолет.

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