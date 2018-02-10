В Госдуме прокомментировали реакцию Пентагона на размещение «Искандеров» под Калининградом

10 Февр. 2018 2018-02-10T21:23:35+03:00

Депутат Юрий Швыткин заверил, что Россия продолжит размещать свое вооружение «там, где сочтем необходимым».

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В Госдуме прокомментировали заявление Пентагона по поводу размещения Россией оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Так, зампредседателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал развертывание США систем ПРО вблизи наших границ действиями, которые действительно способствуют повышению напряженности. При этом политик пообещал, что РФ продолжит размещать свое вооружение «там, где сочтем необходимым».

«Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтем необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США путем развертывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», - сказал Швыткин в беседе с RT.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джонни Майкл признал, что размещение «Искандером» под Калининградом не нарушает никаких двусторонних договоров между США и Россией, а «лишь способствует повышению напряженности между РФ и соседями».