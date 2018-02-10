2018-02-10T21:23:35+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали реакцию Пентагона на размещение «Искандеров» под Калининградом

Депутат Юрий Швыткин заверил, что Россия продолжит размещать свое вооружение «там, где сочтем необходимым».
Дарья ИВАШКИНА
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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий ШвыткинЗампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий ШвыткинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Госдуме прокомментировали заявление Пентагона по поводу размещения Россией оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Так, зампредседателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал развертывание США систем ПРО вблизи наших границ действиями, которые действительно способствуют повышению напряженности. При этом политик пообещал, что РФ продолжит размещать свое вооружение «там, где сочтем необходимым».

«Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтем необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США путем развертывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», - сказал Швыткин в беседе с RT.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джонни Майкл признал, что размещение «Искандером» под Калининградом не нарушает никаких двусторонних договоров между США и Россией, а «лишь способствует повышению напряженности между РФ и соседями».

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