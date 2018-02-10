2018-02-10T06:51:32+03:00
Политика

Пентагон сожалеет о размещении «Искандеров» под Калининградом

Американское Минобороны считает этот шаг России дестабилизирующим
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон напрягается из-за размещения комплексов "Искандер" под КалининградомПентагон напрягается из-за размещения комплексов "Искандер" под КалининградомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пентагон выразил сожаление по поводу размещения Россией оперативно-тактических комплексов «Искандер» на российской территории – в Калиниградской области.

«Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе - вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО», - заявил официальный представитель пресс-службы Минобороны США Джонни Майкл.

При этом он признал, что этот шаг не нарушает никаких двусторонних договоров между США и Россией, а «лишь способствует повышению напряженности между Россией и ее соседями».

«Мы будем и дальше следить за развертыванием любых ракет и давать соответствующую оценку», - пообещал представитель Пентагона.

Ранее сайт kp.ru цитировал комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что размещение ракетных комплексов «Искандер» Калининградской области - это суверенное право России.

До этого глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда. После этого председатель оборонного комитета Госдумы и бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.

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