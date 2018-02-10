2018-02-10T23:32:04+03:00
В мире

Трамп: В США можно сломать жизнь человеку «простым обвинением»

Американский лидер отметил, что даже тем, кого оговорили, невозможно потом восстановить своё доброе имя
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп, не понаслышке знающий, что такое оговор и внезапно всплывшие «грешки» многолетней давности, заявил, что в Соединенных Штатах можно сломать жизнь человеку даже голословным обвинением.

«Жизни людей ломаются и разрушаются простым заявлением. Некоторые правдивые, а некоторые лживые. Некоторые старые, некоторые новые. Человек, обвинённый на основании ложных заявлений, не сможет восстановить своё доброе имя — его жизнь и карьера пропали. Неужели больше нет такой вещи, как надлежащее судопроизводство?» - написал президент США на своей странице в Twitter.

Он не пояснил, что конкретно имеет в виду, и о каких именно обвинениях идёт речь. Однако стоит вспомнить, что его самого неоднократно обвиняли и в связях с Россией, и в домогательствах к женщинам. А в прошлом году в Голливуде вспыхнул громкий «сексуальный» скандал, первой жертвой которого стал продюсер Харви Вайнштейн, а потом обвинения в старых прегрешениях посыпались на многих знаменитых актеров и режиссеров.

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