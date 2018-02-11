СМИ: Вице-президент США и делегация КНДР отказались от встречи, предложенной Сеулом

11 Февр. 2018 2018-02-11T08:04:09+03:00

В Белом доме подчеркнули, что Майкл Пенс не пытался целенаправленно выказать пренебрежение представителям Пхеньяна

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Вице-президент США Майкл Пенс и делегация КНДР отказались провести встречу во время открытия Олимпиады Пхенчхане, хотя ее рассчитывал организовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Об этом сообщил неназванный источник в американской администрации.

Как сообщил источник телеканалу CNN, возглавлявший делегацию США Пенс не стремился целенаправленно выказать пренебрежение северокорейским представителям. В случае, если бы последние пожелали «обменяться любезностями», вице-президент ответил бы в том же духе.

Сам Пенс, который уже вернулся из Южной Кореи в США, по итогам своего визита заявил, что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единую позицию по ракетно-ядерной программе КНДР.

«Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не окажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет», - сказал вице-президент журналистам.

Как сообщал ранее сайт «КП», церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане посетила делегация КНДР, в составе которой была сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Позже президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял представителей КНДР в Голубом дворце в Сеуле. Там ему было передано приглашение посетить Пхеньян и встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном.