2018-02-07T08:20:36+03:00
В мире

Делегация КНДР прибыла на Олимпиаду-2018 в Южную Корею

Речь идет о 229 болельщиках, 26 тхэквондистах и 21 журналисте
Дарья ИВАШКИНА
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Делегация КНДР прибыла на Олимпиаду-2018 в Южную КореюДелегация КНДР прибыла на Олимпиаду-2018 в Южную КореюФото: REUTERS
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В среду, 7 февраля, группа из 280 представителей КНДР прибыла в Южную Корею для участия в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Речь идет о четырех членах Национального олимпийского комитета Северной Кореи, 229 болельщиках, 26 тхэквондистах и 21 журналисте.

Как уточнили в южнокорейском министерстве объединения, все вновь прибывшие северокорейцы пересекли сухопутную границу в западном секторе в районе города Пхаджу и разместились в отелях провинции Канвондо.

Напомним, в начале этого года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось некоторое потепление. Стороны даже провели несколько раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом. В результате они договорились, что КНДР отправит на Олимпиаду-2018 своих спортсменов, чиновников и артистов. А чуть позднее Пхеньян официально подтвердил, что северокорейскую делегацию возглавит формальный глава государства Ким Ен Нам.

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