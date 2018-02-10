Президент Южной Кореи провел встречу с сестрой председателя КНДР

10 Февр. 2018 2018-02-10T08:34:53+03:00

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с северокорейской делегацией, которую возглавил формальный глава государства, председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Кроме того, в состав делегации вошли сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, председатели комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви. Глава Южной Кореи принимал гостей в президентском дворце в Сеуле, сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что уровень делегации Пхеньяна стал самым высоким со времен окончания войны на полуострове. Также это первый в истории визит члена семьи председателя КНДР в Южную Корею.

После переговоров состоится обед, который президент Южной Кореи устраивает в честь гостей.

Как сообщал ранее сайт «КП», делегация КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы принять участие в церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. В ней примут участие 22 северокорейских спортсмена, вместе с ними на Игры прибыли несколько сотен болельщиков и оркестр «Самджиён».