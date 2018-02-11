Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье

11 Февр. 2018 2018-02-11T15:41:08+03:00

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Как стало известно, о крушении пассажирского самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» в экстренные службы сообщили очевидцы. По некоторым данным, люди видели, как воздушное судно Ан-148 разбилось в районе деревни Аргуново, что в Раменском районе Подмосковья. По словам свидетелей, при падении лайнер горел.

Источник в экстренных службах подтвердил, что самолет мог потерпеть крушение неподалеку от Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - добавил собеседник «Интерфакса».

Напомним, ранее появилась информация, что Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье в 14:21 мск, однако через семь минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Воздушное судно направлялось в Орск. На борту в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.