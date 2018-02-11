"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой
В СМИ появились предположение, что катастрофа АН-148 под Москвой могла быть из-за появления вертолета "Почты России". Якобы самолет при взлете столкнулся с ним. Иногда тогда с самолетом Ан-148, на борту которого находился 71 человек, могла пропасть связь. А сам самолет исчез с радаров диспетчеров. Однако в пресс-службе "Почта России" опровергли эту информацию.
- Почта России опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к Почте России, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе ведомства. - Почта России использует 2 самолета ТУ 204 С.
Как стало ранее известно, самолет принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск.
В это же время в Домодедово уже создали оперативный штаб по обеспечению информацией в связи с авиакатастрофой рейса 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии».
- Открыта горячая линия: 84956444066.
Аэропорт Домодедово выражает глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии», - сказали "Комсомольской правде" в аэропорте.
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