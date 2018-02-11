2018-02-11T16:59:11+03:00
Происшествия

"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой

Ранее появилась информация, что самолет столкнулся в небе с вертолетом
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Потерпевший крушение самолет АН-148. Фото: flickr.com/papasdosПотерпевший крушение самолет АН-148. Фото: flickr.com/papasdos
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В СМИ появились предположение, что катастрофа АН-148 под Москвой могла быть из-за появления вертолета "Почты России". Якобы самолет при взлете столкнулся с ним. Иногда тогда с самолетом Ан-148, на борту которого находился 71 человек, могла пропасть связь. А сам самолет исчез с радаров диспетчеров. Однако в пресс-службе "Почта России" опровергли эту информацию.

- Почта России опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к Почте России, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе ведомства. - Почта России использует 2 самолета ТУ 204 С.

Как стало ранее известно, самолет принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск.

В это же время в Домодедово уже создали оперативный штаб по обеспечению информацией в связи с авиакатастрофой рейса 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

- Открыта горячая линия: 84956444066.

Аэропорт Домодедово выражает глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии», - сказали "Комсомольской правде" в аэропорте.

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