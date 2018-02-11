Названы основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье могли стать погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах области.

Между тем достоверных данных о причинах авиакатастрофы пока нет. В настоящее время следствие изучает все возможные версии причин крушения, передает ТАСС.

Кстати, источник агентства в экстренных службах отметил, что в воскресенье днем экстремальных погодных условий в районе происшествия не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По последним данным, на месте крушения уже обнаружены фрагменты 50 тел. Известно, что на борту лайнера в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.