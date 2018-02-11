«Почта России» объяснила большое количество писем на месте крушения Ан-148

11 Февр. 2018 2018-02-11T18:20:56+03:00

В госкомпании заверили, что не имеют никакого отношения к авиакатастрофе в Подмосковье [видео]

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«Почта России» опровергла информацию о своей причастности к авиакатастрофе в Подмосковье. В пресс-службе предприятия заверили, что разбившийся самолет Ан-148 не мог столкнуться с почтовым вертолетом, так как вертолетов у «Почты России» нет.

«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России». «Почта России» использует два самолета Ту 204 С», - заявили в госкомпании.

Также в пресс-службе почтового оператора объяснили письма, обнаруженные на месте падения воздушного судна авиакомпании «Саратовские авиалинии». «На борту упавшего самолета был один небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг», - сказали ТАСС в «Почте России».

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск. Однако связь с лайнером была потеряна вскоре после его вылета из аэропорта Домодедово. Как выяснилось, воздушное судно рухнуло около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области. В результате ЧП погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.