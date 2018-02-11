В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:34:35+03:00

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Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Как выяснилось, большинство пассажиров разбившегося лайнера были жителями этого российского региона.

«В день траура на всей территории Оренбургской области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Оренбургской области», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства. Также там отмечается, что учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», вылетевший в воскресенье, 11 февраля, в 14:21 мск из Москвы в Орск, через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров. Чуть позднее обломки лайнера были найдены в Раменском районе Подмосковья. Известно, что в момент ЧП на борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.