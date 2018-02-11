На обломках разбившегося Ан-148 не нашли следов взрывчатки

11 Февр. 2018 2018-02-11T21:49:45+03:00

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» должен был лететь из Москвы в Орск Фото: REUTERS

По некоторым данным, самолет взорвался только после удара о землю

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Специалисты научно-исследовательского института ФСБ России обследовали обломки самолета Ан-148, который в воскресенье днем, 11 февраля, потерпел крушение в Подмосковье.

При этом, как стало известно, никаких следов взрывчатого вещества на фрагментах разбившегося воздушного судна специалисты не обнаружили, сообщает РЕН ТВ.

Кстати, по данным телеканала, лайнер врезался в землю на скорости около 630 километров в час. Причем, как заявили РИА Новости очевидцы произошедшего, самолет взорвался только после удара о землю.

Напомним, Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», вылетевший в воскресенье днем, 11 февраля, из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Московской области. В момент ЧП на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек, все они погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.