На обломках разбившегося Ан-148 не нашли следов взрывчатки
Специалисты научно-исследовательского института ФСБ России обследовали обломки самолета Ан-148, который в воскресенье днем, 11 февраля, потерпел крушение в Подмосковье.
При этом, как стало известно, никаких следов взрывчатого вещества на фрагментах разбившегося воздушного судна специалисты не обнаружили, сообщает РЕН ТВ.
Кстати, по данным телеканала, лайнер врезался в землю на скорости около 630 километров в час. Причем, как заявили РИА Новости очевидцы произошедшего, самолет взорвался только после удара о землю.
Напомним, Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», вылетевший в воскресенье днем, 11 февраля, из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Московской области. В момент ЧП на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек, все они погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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