Лавров: Россия не может запретить США поставлять оружие Украине, но выводы сделает

11 Февр. 2018 2018-02-11T23:33:36+03:00

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Европа «негромко и непублично» возражает против поставок США летального оружия Украине, а Россия сделает выводы. Так российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву «продвинутые оборонительные средства», в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Лавров отметил, что страны ЕС не хотят помогать Штатам вооружать украинские власти.

«Европа не молчит, а негромко и непублично возражает. По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам», - сообщил глава МИД России.

При этом он обратил внимание, что «США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями – наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить».

«Крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно», - подчеркнул российский дипломат.