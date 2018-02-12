Водка в этом году не подорожает

12 Февр. 2018 2018-02-12T04:02:23+03:00

Вице-премьер Хлопонин рассказал, что правительство пока не планирует повышать минимальную розничную цену на крепкий алкоголь

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Правительство России обещает в этом году не повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку. По крайней мере, пока не планирует. Об этом рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

«Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену. По этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена», - заявил в интервью «Российской газете».

Вице-премьер напомнил, что «есть одна категория наших коллег», считающих, что минимальную цену на водку нужно привязывать к инфляции, «другие говорят – справедливо, если МРЦ будет увязана с уровнем жизни населения».

«Мы отрабатываем разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и многое другое», - уточнил он.

По словам Хлопонина, «к сожалению, этот механизм (повышение МРЦ) используется для недобросовестной конкуренции».

«Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя – и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей. Как сделать так, чтобы этого не происходило, мы прорабатываем с Минфином», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с мая прошлого года «поллитровка» беленькой стоит 205 рублей, а 0,5 литра коньяка – не менее 371.