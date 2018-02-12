Минобороны опубликовало видео с испытаний новой ракеты системы ПВО

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:59:06+03:00

Это успешное испытание противоракеты стало уже вторым по счету Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны России опубликовало видео с испытаний новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Зрелищные кадры были сняты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где и производился запуск.

По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ полковника Андрея Приходько, противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

Предполагается, что в будущем данное вооружение встанет за защиту Москвы, однако пока системе предстоит пройти еще несколько запланированных тестов.

Между тем, это испытания стало уже вторым по счету. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первый пуск новейшей ракеты системы ПРО был проведен в ноябре 2017 года. Тогда все прошло также успешно, о чем свидетельствуют и видеокадры.