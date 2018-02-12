Минобороны опубликовало видео с испытаний новой ракеты системы ПВО
Министерство обороны России опубликовало видео с испытаний новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Зрелищные кадры были сняты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где и производился запуск.
По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ полковника Андрея Приходько, противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.
Предполагается, что в будущем данное вооружение встанет за защиту Москвы, однако пока системе предстоит пройти еще несколько запланированных тестов.
Между тем, это испытания стало уже вторым по счету. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первый пуск новейшей ракеты системы ПРО был проведен в ноябре 2017 года. Тогда все прошло также успешно, о чем свидетельствуют и видеокадры.
Пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны.