2018-02-12T12:59:06+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео с испытаний новой ракеты системы ПВО

Зрелищные кадры запуска были сняты на казахском полигоне "Сары-Шаган" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Это успешное испытание противоракеты стало уже вторым по счетуЭто успешное испытание противоракеты стало уже вторым по счетуФото: скриншот с видео
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Министерство обороны России опубликовало видео с испытаний новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Зрелищные кадры были сняты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где и производился запуск.

По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ полковника Андрея Приходько, противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

Предполагается, что в будущем данное вооружение встанет за защиту Москвы, однако пока системе предстоит пройти еще несколько запланированных тестов.

Между тем, это испытания стало уже вторым по счету. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первый пуск новейшей ракеты системы ПРО был проведен в ноябре 2017 года. Тогда все прошло также успешно, о чем свидетельствуют и видеокадры.

Пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны.

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